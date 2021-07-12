Канчельскис: Дзюбе стоило сказать про Черчесова, что он не тренер. Может, и мы бы выиграли

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал высказывание футболиста санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы, который ранее неоднозначно оценивал работу главного тренера сборной Италии Роберто Манчини, приведшего национальную команду к триумфу на Евро-2020.
«Высказывание Дзюбы про Манчини? Артём говорил, что и Эмери не тренер, хотя испанец четыре раза побеждал в Лиге Европы. Манчини у него тоже не тренер — теперь Роберто выиграл Евро. Дзюбе надо было сказать про Черчесова, что он не тренер, глядишь, Россия дошла бы до финала. Мы все умеем говорить, что всё хорошо и прекрасно, но жизнь показывает: кто есть кто. Надо было покритиковать Черчесова, тогда и мы выиграли бы. Золотые слова могли быть. В таком случае вся страна была бы рада, если бы слова Артёма сбылись. Пока получилось лишь с Эмери и Манчини», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, Манчини тренировал сине-бело-голубых с июня 2017 по май 2018 года. При нём «Зенит» не сумел попасть в тройку лучших команд по итогам сезона Российской Премьер-Лиги.
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