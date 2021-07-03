«Для меня Манчини не тренер». Как Дзюба критиковал итальянца после его ухода из «Зенита»

В пятницу, 2 июля, Италия под руководством Роберто Манчини обыграла сборную Бельгии и впервые за девять лет вышла в полуфинал чемпионата Европы. Бывший главный тренер «Зенита» опровергает мнение, которое сложилось о нём в России.

Летом 2017 года итальянский тренер прибыл в Санкт-Петербург под фанфары, но его пребывание в «Зените» обернулось провалом, а также запомнилось конфликтом с Артёмом Дзюбой. Вспоминаем, что не поделили нападающий сборной России и нынешний главный тренер Италии.

Как Дзюба не сработался с Манчини

Сразу же после прихода в «Зенит» Манчини дал большое интервью, в котором объяснил, сколько Дзюба и Александр Кокорин должны забить на двоих за сезон.

«От обоих мы ждём очень многого. Они уже не мальчики, а высококлассные спортсмены, профессионалы, которые хорошо знают чемпионат России. Должны забивать на двоих не менее 35 голов за сезон и соблюдать дисциплину как в команде, так и за её пределами. Им есть что доказывать», — сказал Манчини.

Тогда же итальянский тренер повёл себя очень странно по отношению к Артёму. В ходе одного из сборов он взял в руки мегафон, включил сирену и произнёс: «Это для тебя, Дзюба!» Позже сам Манчини назвал свой жест шуткой, но добавил, что хочет, чтобы его игроки были внимательнее на тренировках.

В «Зените» Дзюба при итальянце так и не заиграл, а Манчини решил избавиться от нападающего сборной России. Артём уехал в аренду в тульский «Арсенал» и там раскрылся: забил шесть мячей в 10 матчах, отдал три голевые передачи. Впрочем, Роберто совсем не жалел о своём решении.

«Нет, честно говоря, у меня нет чувства сожаления или чего-то вроде этого. Но всё относительно. Не знаю, можно ли пока как-то оценивать то, сколько он голов забил. В любом случае я рад за него и рад за то, что он хорошо играет в «Арсенале», — говорил итальянец за месяц до финиша того чемпионата.

Вскоре Манчини расторг контракт с «Зенитом» по обоюдному согласию сторон, а Дзюба вернулся в Санкт-Петербург.

«Манчини любит себя, считает каким-то неземным»

Через год заговорил и Артём. В мае 2019-го после выигранного чемпионства с «Зенитом» Дзюба дал интервью «СЭ», в котором признался, что не считает Манчини тренером.

«Кто-то мне сказал, не знаю, правда, или нет, что он дал интервью — вот, мол, я эту команду подготовил, а Сергей Богданович Семак, молодец, выиграл. Вот это вызвало шок! Но в остальном — для меня Манчини не тренер, он — бизнесмен.

Италию тренирует? Ну и что? Посмотрим, что из этого выйдет — у него уже и там нападающих не хватает. Мы все его с улыбкой вспоминаем. Чего у него не отнять — есть внутри какой-то стержень, что хочет, может тебе в лицо сказать. Любит себя, считает каким-то неземным», — говорил российский нападающий.

В том же интервью Дзюба вспомнил о нескольких забавных ситуациях, которые случались с Манчини на тренировках:

«Да вообще не тренер. Когда ты после четырёх месяцев работы не знаешь, кто у тебя правша, а кто — левша, о чём тут говорить? Говорю же, он не тренер, а бизнесмен.

Столько баек с ним связано. Готовились как-то к «Спартаку», он говорит: «У них там хороший 25-й номер, турок такой». Кто-то ему говорил: «Таски?» Тот в ответ: «Какой Таски, нет!» Я уже сижу, закипаю, говорю: «Это Мельгарехо, он парагваец». Манчини мне: «Браво!»

Первая установка перед «Спартаком» у него была: «У них девять правшей, два левши — погнали». Никого не знал из соперников. Говорит: «Там есть классная десятка, как его?» Ему шепчут — Промес. О, точно! Второй хороший, прыгает здорово, как его? Ему снова — Зе Луиш. О, да! Так, ещё штрафные опасно бьёт, десятый номер, как там? Промес! Точно, Промес. Ну и всё в таком духе».

И вот теперь, спустя три года после ухода из «Зенита», Манчини вывел сборную Италии в полуфинал чемпионата Европы. Его команда, побив национальный рекорд, пока остаётся непобеждённой. Итальянцы второй раз в истории Евро выиграли первые пять матчей на турнире. До них это сумела сделать сборная Франции, победившая во всех пяти играх на Евро-1984 и ставшая чемпионом. Хороший знак для Роберто.

Унаи Эмери после критики от Дзюбы выиграл три Лиги Европы. Манчини может взять золото Евро.