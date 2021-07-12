Кьеллини: мы грезили этой победой, а теперь свершили историю и стали чемпионами

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился эмоциями от победы на чемпионате Европы – 2020.

«Большая история… Мечта стала явью. Реально, это просто невероятно. Когда только начинали этот забег, то уже ощущали в воздухе чудесное присутствие сказки. С каждым днём это ощущение только росло. В своих мыслях мы представляли картинку с изображением Каннаваро с трофеем в руках на ЧМ-2006, и это принесло нам удачу. Я везунчик, поскольку мне довелось играть рядом с Джанлуиджи Буффоном. Теперь я играю с Доннаруммой, и это то же самое!

Была сложная игра. Мы начали наихудшим образом. Нам пришлось сложно, тем более что болельщики на трибунах заряжали соперника дополнительной энергией. Но мы сохранили спокойствие и самообладание – это было важно. Мы начали играть. Мы поговорили в перерыве, обсудили, что надо наладить игру в пас, наладить удары по воротам. Решили, что единственный способ победить, – это взять игру под контроль.

Мы грезили этой победой, а теперь свершили историю и стали чемпионами Европы. Мы безумно счастливы. И не можем дождаться, когда завтра сможем отпраздновать со всей Италией. Мы заслужили победу. Предзнаменование чудесных событий просто-таки ощущалось в воздухе. Мы заслужили это, вся Италия это заслужила. Теперь время наслаждаться! Мы всегда старались играть в футбол, получая от процесса радость и удовольствие. Несмотря на шок на первых минутах, мы взяли игру под контроль и сохраняли его до самого конца. Мы заслужили победу», – цитирует Кьеллини официальный сайт УЕФА.