Гарет Саутгейт: Букайо Сака провёл невероятный турнир, он звезда, и продолжает ей быть

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт дал комментарий по поводу 19-летнего Букайо Сака, который не забил решающий пенальти в ворота сборной Италии в послематчевой серии финального матча чемпионата Европы — 2020.

«Сака — супермальчик, он стал очень популярен среди всех, провёл невероятный турнир. Он звезда, и будет продолжать ей быть.

В сегодняшнем финале он также показал себя исключительно хорошо, когда вошёл в игру. Мы должны поддержать его и помочь ему, но я уверен, что он получит много любви со стороны игроков и болельщиков, благодаря тому, как он зарекомендовал себя на этом турнире", — приводит слова Саутгейта Sky Sports.

Сборная Англии впервые в истории могла стать триумфатором чемпионата Европы. Ранее лучшим показателем англичан на континентальном турнире был полуфинал.