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Футбольная ассоциация Англии осудила расистские оскорбления после финала Евро-2020

Футбольная ассоциация Англии осудила расистские оскорбления после финала Евро-2020
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Футбольная ассоциация Англии (FA) выступила с заявлением по поводу расистских оскорблений в адрес игроков национальной команды после финального матча чемпионата Европы — 2020 с Италией.

«Мы как нельзя лучше понимаем, что люди, стоящие за таким отвратительным поведением, не могут поддерживать команду. Мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать пострадавших игроков, и призываем к самому суровому наказанию для всех виновных. Мы продолжим делать всё, чтобы исключить дискриминацию из футбола, но также просим правительство действовать незамедлительно и принять соответствующие законы, чтобы подобные злоупотребления имели реальные последствия», — говорится в заявлении FA, текст которого приводит BBC.

Напомним, основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти 11-метровые удары не смогли реализовать игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Встреча завершилась победой итальянской команды. После матча темнокожие английские игроки стали жертвами расистских оскорблений в соцсетях.

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