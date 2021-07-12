Флоренци: посвящаем победу в финале Евро-2020 итальянцам всего мира. Мы особенный народ

Защитник сборной Италии Алессандро Флоренци прокомментировал победу в финальном матче чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Англии.
«Посвящаем эту победу итальянцам всего мира. Мы в очередной раз доказали, если это было нужно, что мы — особенный народ. Футбол едет в Рим, англичане ошибались. Без команды не могло быть этой победы. Мы действовали как единое целое от начала до конца. Мы — команда, и люди узнают себя в нас. Мы слишком давно не брали этот трофей, так что теперь будем в полной мере наслаждаться этим моментом со всем итальянским народом», — приводит слова Флоренци Rai Sport.
Матч финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.
- 12 июля 2021
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