Жозе Моуринью: мне очень жаль Саку. Где были Стерлинг, Шоу и Стоунз?

Португальский специалист Жозе Моуринью, недавно возглавивший римскую «Рому», дал комментарий после проигрыша сборной Англии в серии послематчевых пенальти в финале Евро-2020 национальной команде Италии.

«Я не понимаю, почему Сака бил решающий пенальти. Думаю, это слишком тяжело для 19-летнего парня, когда на его плечи в важнейший момент ложится всё. Мне просто очень жаль его.



Где в этой ситуации был Стерлинг, где был Стоунз, где был Шоу?



Гарет Саутгейт — очень честный парень. Он всегда защищает своих футболистов. Я не думаю, что когда-нибудь он скажет, что игроки не готовы исполнить пенальти.

Я считаю, что у англичан есть все основания для оптимизма перед Катаром. Двигайтесь в будущее с большой надеждой. Многие из этих игроков могут стать ещё лучше благодаря полученному опыту.



Я думаю, что люди должны начать смотреть на сборную Англии другими глазами. На следующем чемпионате мира Англия будет сильным соперником», — приводит слова Моуринью TEAMtalk.