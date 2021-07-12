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Спинаццола — о победе Италии в финале Евро: знали, что именно так должно было быть

Спинаццола — о победе Италии в финале Евро: знали, что именно так должно было быть
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Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола поделился эмоциями от победы в финальном матче чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Англии.

«Невероятные эмоции. Мы знали, что именно так должно было быть. Скажем вслух: «Мы — чемпионы Европы», — написал Спинаццола на своей странице в «Инстаграме».

Матч финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.

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