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Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020

Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020
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Лучшим игроком чемпионата Европы — 2020 признан голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. Он стал вторым вратарём после Петера Шмейхеля, который удостоился этого звания.

На протяжении турнира Доннарумма помог национальной команде Италии победить в двух сериях пенальти.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.

Обладателем трофея стала национальная команда Италии, которая в финальном матче континентального первенства обыграла сборную Англию в серии пенальти (1:1, 3:2). К слову, Доннарумма сделал два сейва в послематчевой серии одиннадцатиметровых ударов в финале.

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