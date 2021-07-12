Менеджер МакSим отреагировала на акцию болельщиков «Спартака» в поддержку певицы

Маргарита Соколова, генеральный менеджер певицы МакSим, поблагодарила болельщиков «Спартака» за поддержку исполнительницы, которая находится в коме после заболевания коронавирусом. Ранее фанаты красно-белых исполнили песню «Знаешь ли ты» на одной из улиц Екатеринбурга.
«Спасибо вам за поддержку. С такими болельщиками мы обязаны поправиться», — написала Соколова в комментариях под видео.
Видео можно посмотреть на странице Евгения Кексина в «Инстаграме».
Ранее певица МакSим оказалась в больнице с пневмонией и поражением лёгких, а позже была введена в искусственную кому. Её тесты на коронавирус показывали отрицательный результат, несмотря на все симптомы, сопутствующие заболеванию. Сейчас певица в тяжёлом состоянии, у неё более 75% поражения лёгких. МакSим остаётся в состоянии медикаментозной комы и подключена к аппарату ЭКМО.
Песня МакSим «Знаешь ли ты» пользуется популярностью у болельщиков красно-белых, поющих её на домашних матчах клуба.
- 12 июля 2021
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