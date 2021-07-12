Саутгейт: утром чувствовал себя так, словно из меня нутро вырвали, но мы на верном пути

Тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт дал пресс-конференцию по поводу окончания чемпионата Европы — 2020, где подвёл итоги выступления своей команды.

«Чтобы добиваться устойчивого командного успеха, требуется стабильный прогресс и постоянное участие в решающих стадиях турниров. Утром чувствовал себя так, словно из меня нутро вырвали, но надо констатировать признаки стабильности. Мы играли в полуфинале ЧМ, а теперь в финале Евро. Это шаг в верном направлении.

Тренер постоянно чему-то учится. Ныне у меня за плечами важнейшие игры в международном футболе. Они заставляют пройти через невероятные качели. Невозможно всегда принимать верные решения, но иногда ты выигрываешь, несмотря на это.

Мы давно хотели сделать так, чтобы игра за сборную приносила радость и удовольствие. Думаю, парни получили потрясающие эмоции. Им нравилось быть в общей компании. В сборной царила клубная атмосфера. Нет сомнений, что эта команда может продолжить добиваться успеха вместе», — сказал Саутгейт на пресс-конференции.