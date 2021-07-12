Гарет Саутгейт намерен остаться на посту главного тренера сборной Англии

Тренер национальной команды Англии по футболу Гарет Саутгейт заявил на пресс-конференции, посвящённой окончанию чемпионата Европы — 2020, что он намерен подготовить сборную к выступлению на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
«Мы должны квалифицироваться в Катар, но мне нужно время, чтобы отойти от произошедшего, посмотреть игру и обдумать весь турнир. Это потрясающий опыт, но руководить своей страной на таких турнирах очень непросто, это отнимает много времени и сил, и сейчас мне требуется отдых. Потом я надеюсь подготовить команду к хорошему выступлению в квалификации к чемпионату мира», — сказал Саутгейт на пресс-конференции.
Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро, однако в серии послематчевых пенальти уступила национальной команде Италии.
- 12 июля 2021
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