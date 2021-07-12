Кавазашвили: то, что Италия сотворила в серии пенальти… Для такого нужны огромные яйца

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился впечатлениями от финала Евро-2020 Италия — Англия (1:1, 3:2 — по пенальти).

«Это был просто фантастический финал! Очень хотелось бы, чтобы таких игр было намного больше. Неправильно рассуждать, кто из финалистов был сильнее или слабее: кому-то повезло, кому-то не хватило нервного спокойствия. Когда решаются большие задачи, огромную роль играют нервы. Англичане полностью доминировали на поле в начале игры. Забивая гол на второй минуте, они должны были точно так же продолжать атаковать и играть в таком же темпе оставшуюся часть матча. Они долгое время не давали итальянцам играть в свой футбол — но не зря в сборной Италии есть технически очень сильные звёзды и лидеры. У них великолепно подобрана команда в техническом плане. К этому итальянцы прибавили силу воли и большую физическую работоспособность: они старались на всём протяжении матча и не сдавались.



Англичанам не повезло, когда они пропустили гол в ситуации, где нужно было просто выбить мяч из вратарской площади. Меня очень поразила итальянская настойчивость: они боролись до конца на каждом участке поля. Сборная Италии заслуженно дошла до дополнительного времени, а то, что они сотворили в серии пенальти… Здесь надо иметь огромные яйца и обладать очень сильной нервной системой. Промахнувшись первыми, итальянцы вынудили английских футболистов ошибиться трижды», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.