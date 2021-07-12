Ярмоленко согласовал контракт с «Фенербахче»

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Украины Андрей Ярмоленко продолжит карьеру в чемпионате Турции, утверждает Haber365.
31-летний украинец переходит в «Фенербахче». Форвард будет получать в турецком клубе около € 4 млн евро. Ярмоленко уже согласовал контракт. «Вест Хэм Юнайтед» будет требовать компенсации за переход украинца, чей контракт истекает в конце следующего сезона.
Ранее сообщалось, что «Галатасарай» был готов платить форварду € 2,5 млн за сезон, а «Фенербахче» предлагал на € 500 тыс. больше.
Ярмоленко начинал карьеру в «Десне», после чего 11 лет защищал цвета киевского «Динамо». В 2017 году перешёл в дортмундскую «Боруссию», а спустя год — в «Вест Хэм». С 2009 года Андрей вызывается в сборную Украины. На Евро-2020 Ярмоленко забил за сборную Украины два гола и отдал две результативные передачи.
- 12 июля 2021
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