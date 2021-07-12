«Вильярреал» объявил о переходе Никиты Иосифова
Поделиться
Полузащитник московского «Локомотива» Никита Иосифов продолжит карьеру в чемпионате Испании. 20-летний футболист подписал контракт с «Вильярреалом», сообщает пресс-служба испанского клуба.
«Сегодня Никита Иосифов подписал контракт с «Вильярреалом Б» в качестве свободного агента. Соглашение рассчитано на пять лет. Иосифов приехал, чтобы усилить атаку «Вильярреала Б» в новом сложном сезоне. Добро пожаловать, Иосифов!» — говорится в сообщении.
Соглашение Иосифова с «Локомотивом» было рассчитано до лета 2021 года. В минувшем сезоне Иосифов принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. За основную команду «Локомотива» полузащитник выступал с 2019 года.
Комментарии
- 12 июля 2021
-
20:09
-
20:01
-
19:53
-
19:27
-
19:26
-
19:16
-
19:03
-
18:54
-
18:22
-
18:20
-
18:17
-
18:15
-
17:49
-
17:44
-
17:38
-
17:31
-
16:49
-
16:44
-
16:35
-
16:31
-
16:29
-
16:13
-
16:10
-
15:56
-
15:52
-
15:50
-
15:42
-
15:32
-
15:13
-
15:08
-
14:55
-
14:48
-
14:43
-
14:42
-
14:28
Партнерский контент