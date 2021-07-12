«Вильярреал» объявил о переходе Никиты Иосифова

Полузащитник московского «Локомотива» Никита Иосифов продолжит карьеру в чемпионате Испании. 20-летний футболист подписал контракт с «Вильярреалом», сообщает пресс-служба испанского клуба.

«Сегодня Никита Иосифов подписал контракт с «Вильярреалом Б» в качестве свободного агента. Соглашение рассчитано на пять лет. Иосифов приехал, чтобы усилить атаку «Вильярреала Б» в новом сложном сезоне. Добро пожаловать, Иосифов!» — говорится в сообщении.

Соглашение Иосифова с «Локомотивом» было рассчитано до лета 2021 года. В минувшем сезоне Иосифов принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. За основную команду «Локомотива» полузащитник выступал с 2019 года.