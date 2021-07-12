«Атлетико» объявил о трансфере Родриго Де Пауля
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Мадридский «Атлетико» на своём официальном сайте объявил о трансфере полузащитника «Удинезе» Родриго Де Пауля. Стороны подписали контракт сроком на пять лет. Финансовые детали сделки не разглашаются.
Ранее СМИ сообщали, что Де Пауль обойдётся «матрасникам» в € 35 млн. На протяжении финальной стадии переговоров игрок находился в расположении сборной Аргентины на Кубке Америки. В составе аргентинской национальной команды Родриго стал победителем континентального первенства.
Де Пауль — воспитанник аргентинского «Расинга». В «Удинезе» перешёл в 2016 году из «Валенсии», сумма трансфера составила € 3 млн. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 38 млн.
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