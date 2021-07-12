Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манчини сохранил газету, которая изобразила его в образе главного героя «Храброго сердца»

Манчини сохранил газету, которая изобразила его в образе главного героя «Храброго сердца»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сохранил и забрал с собой из Великобритании выпуск шотландской газеты, которая поместила его на обложку в образе главного героя «Храброго сердца». Соответствующий вывод сделали наблюдательные пользователи в социальных сетях, которые рассмотрели газету, лежащую около Манчини в самолёте, на видео от пресс-службы итальянской сборной.

Пост профиля Andrew Angus в «Твиттере».

Напомним, шотландская газета The National поместила на обложку сегодняшнего номера главного тренера сборной Италии Роберто Манчини в образе Уильяма Уоллеса, главного героя фильма «Храброе сердце».

«Спаси нас, Роберто, ты наша последняя надежда», — говорится в надписи на обложке.

«Храброе сердце» — фильм, рассказывающий о борьбе Шотландии за независимость против английского господства. Главный герой фильма — Уильям Уоллес, предводитель шотландцев, его роль исполнил Мел Гибсон.

Новость по теме
Шотландская газета поместила на обложку Манчини в образе главного героя «Храброго сердца»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021