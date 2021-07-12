Манчини сохранил газету, которая изобразила его в образе главного героя «Храброго сердца»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сохранил и забрал с собой из Великобритании выпуск шотландской газеты, которая поместила его на обложку в образе главного героя «Храброго сердца». Соответствующий вывод сделали наблюдательные пользователи в социальных сетях, которые рассмотрели газету, лежащую около Манчини в самолёте, на видео от пресс-службы итальянской сборной.
Пост профиля Andrew Angus в «Твиттере».
Напомним, шотландская газета The National поместила на обложку сегодняшнего номера главного тренера сборной Италии Роберто Манчини в образе Уильяма Уоллеса, главного героя фильма «Храброе сердце».
«Спаси нас, Роберто, ты наша последняя надежда», — говорится в надписи на обложке.
«Храброе сердце» — фильм, рассказывающий о борьбе Шотландии за независимость против английского господства. Главный герой фильма — Уильям Уоллес, предводитель шотландцев, его роль исполнил Мел Гибсон.
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