Орлов объяснил, почему игравший за «Зенит» Панов болеет за «Спартак»

Комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему игравший за «Зенит» Александр Панов болеет за «Спартак».
«У Панова было медобследование в «Сент-Этьене». Проверили суставы, мышцы, позвоночник, а кровь не взяли. А у него насморк был всё время. И врач через некоторое время ему говорит: «Почему у тебя насморк постоянно? Ты что, простужен?» Он ответил: «В Ленинграде гнилой климат, мы все с насморком». Взяли кровь — и бабах, гепатит.
Его сразу отправили в другую команду, и там не пошло. Но он вернулся и играл. И как играл! Но очень уставал, всё время лежал между матчами. Сил у него было не очень много. Выступал за «Динамо», закончил в «Торпедо».
Но на «Зенит» Панов обижен, из-за чего и болеет за «Спартак». Когда он приехал из Франции, Мутко его не взял. Конечно, для него это был удар. Он уезжал отсюда героем и психологически это не пережил», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- 12 июля 2021
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