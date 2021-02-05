Панов – о будущем тренере «Спартака»: я за Венгера, его опыт мог бы пригодиться

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов рассказал, кого бы хотел видеть на посту главного тренера «Спартака».
«Я за Венгера. Если бы он возглавил «Спартак», было бы здорово. Его «Арсенал» играл в атакующий футбол, здорово оборонялся. А во-вторых, он безработный. Ему много лет. Для сегодняшних топ-клубов он, наверное, всё-таки уже старенький.
Его опыт мог бы нам пригодиться. Плюс огромный авторитет. Для футболиста очень важно, чтобы тренер чего-то добился. Когда он говорит, все слушают. Человек выиграл чемпионат Англии, неплохо себя показывал в Лиге чемпионов», — цитирует Панова «Спорт день за днём».
«Спартак» в 19 матчах набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41).
- 5 февраля 2021
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