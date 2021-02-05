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Панов – о будущем тренере «Спартака»: я за Венгера, его опыт мог бы пригодиться

Панов – о будущем тренере «Спартака»: я за Венгера, его опыт мог бы пригодиться
Футбол / РПЛ 0
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Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов рассказал, кого бы хотел видеть на посту главного тренера «Спартака».

«Я за Венгера. Если бы он возглавил «Спартак», было бы здорово. Его «Арсенал» играл в атакующий футбол, здорово оборонялся. А во-вторых, он безработный. Ему много лет. Для сегодняшних топ-клубов он, наверное, всё-таки уже старенький.

Его опыт мог бы нам пригодиться. Плюс огромный авторитет. Для футболиста очень важно, чтобы тренер чего-то добился. Когда он говорит, все слушают. Человек выиграл чемпионат Англии, неплохо себя показывал в Лиге чемпионов», — цитирует Панова «Спорт день за днём».

«Спартак» в 19 матчах набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41).

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