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В день финала чемпионата Европы – 2020 было арестовано 86 человек

Полиция Великобритании арестовала 86 человек в день проведения финальной игры чемпионата Европы – 2020 между сборными Италии и Англии (1:1, 3:2 пен.), сообщает Yahoo Sports.

Отмечается, что характер правонарушений варьировался от нарушений общественного порядка до нанесения телесных повреждений, хулиганского поведения, а также нанесения ущерба преступным путём.

53 ареста произошли на стадионе «Уэмбли», где произошли столкновения болельщиков между собой и официальными лицами. Представители полиции заявили, что 19 офицеров получили ранения.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург. Победителем турнира стала национальная команда Италии.