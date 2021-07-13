«Милан» подготовил первое предложение по Влашичу и ожидает ответ от ЦСКА в ближайшие дни

«Милан» всерьёз нацелился на 23-летнего хорватского атакующего полузащитника московского ЦСКА Николу Влашича и подготовил первое официальное предложение по игроку. Об этом сообщает CalcioStyle.it.
«Милан» посчитал, что сумма в € 25 млн, запрашиваемая ЦСКА, является адекватной и готов предложить оформить переход Влашича на правах аренды с обязательным правом выкупа за вышеупомянутую цену, в случае если «россонери» вновь квалифицируются в Лигу чемпионов по итогам будущего сезона. Самому Влашичу «Милан» готов предложить 5-летний контракт с зарплатой € 2,5 млн в год с учётом бонусов.
Итальянский клуб ожидает ответ от руководства ЦСКА в ближайшие дни.
Напомним, Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.
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