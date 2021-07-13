«Ливерпуль» и дортмундская «Боруссия» ведут переговоры с форвардом сборной Нидерландов
Поделиться
Нападающий ПСВ и сборной Нидерландов Дониэлл Мален может сменить команду в летнее трансферное окно.
Как сообщает The Anfield Talk в «Твиттере» со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, с агентом 22-летнего футболиста связались «Ливерпуль» и дортмундская «Боруссия». Переговоры с обоими клубами пока находятся на начальной стадии.
Мален на молодёжном уровне выступал за «Аякс» и «Арсенал», а с 2018 года защищает цвета ПСВ. С 2019-го игрок вызывается в сборную Нидерландов. В минувшем сезоне форвард провёл 32 матча, в которых забил 19 голов и отдал восемь результативных передач.
На завершившемся чемпионате Европы — 2020 в составе сборной Нидерландов Дониэлл принял участие в четырёх встречах и записал на свой счёт два голевых паса.
Комментарии
- 13 июля 2021
-
11:20
-
11:03
-
10:51
-
10:45
-
10:40
-
10:11
-
10:06
-
09:55
-
09:50
-
09:40
-
09:35
-
08:56
-
08:41
-
08:30
-
07:58
-
07:19
-
07:00
-
06:37
-
06:17
-
05:58
-
05:41
-
05:26
-
04:15
-
04:04
-
03:47
-
03:25
-
03:00
-
02:31
-
02:20
-
02:06
-
01:24
-
01:10
-
00:51
-
00:31
-
00:20
Партнерский контент