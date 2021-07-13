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«Ливерпуль» и дортмундская «Боруссия» ведут переговоры с форвардом сборной Нидерландов

«Ливерпуль» и дортмундская «Боруссия» ведут переговоры с форвардом сборной Нидерландов
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Нападающий ПСВ и сборной Нидерландов Дониэлл Мален может сменить команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Anfield Talk в «Твиттере» со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, с агентом 22-летнего футболиста связались «Ливерпуль» и дортмундская «Боруссия». Переговоры с обоими клубами пока находятся на начальной стадии.

Мален на молодёжном уровне выступал за «Аякс» и «Арсенал», а с 2018 года защищает цвета ПСВ. С 2019-го игрок вызывается в сборную Нидерландов. В минувшем сезоне форвард провёл 32 матча, в которых забил 19 голов и отдал восемь результативных передач.

На завершившемся чемпионате Европы — 2020 в составе сборной Нидерландов Дониэлл принял участие в четырёх встречах и записал на свой счёт два голевых паса.

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