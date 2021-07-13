Аргентина и Италия могут встретиться в матче континентальных чемпионов

КОНМЕБОЛ (Конфедерация футбола Южной Америки) ведёт переговоры с УЕФА о проведении так называемого матча континентальных чемпионов Италия – Аргентина, информирует латиноамериканский журналист Сесар Луис Мерло в «Твиттере».
Источник подчёркивает, что из-за календарного вопроса встречу Италии и Аргентины будет сложно провести в 2021 году. Однако в 2022 году проведение этого матча представляется весьма реальным.
Напомним, сборная Аргентины стала победителем Кубка Америки. В финальном матче турнира национальная команда Аргентины встречалась со сборной Бразилии. Игра прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана — Марио Филью» и завершилась победой аргентинцев со счётом 1:0.
Сборная Италии – новоиспечённый чемпион Европы. Матч финала Евро-2020 с Англией проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.
- 13 июля 2021
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