«Минай» продолжит играть в УПЛ, несмотря на вылет по итогам прошлого сезона
Поделиться
Закарпатский футбольный клуб «Минай» вернётся в украинскую Премьер-лигу, несмотря на вылет из элитного дивизиона страны по итогам сезона-2020/2021, информирует Meta-ratings.
Недавно донецкий «Олимпик» объявил о снятии с чемпионата Украины и приостановке профессиональной деятельности. Таким образом, в УПЛ освободилось одно место, которое и займёт «Минай».
Согласно сведениям источника, клубы чемпионата Украины уже дали своё добро на возвращение «Миная», который в прошлом сезоне занял последнее место в турнирной таблице. Официально данное решение будет утверждено и объявлено на одном из ближайших заседаний Украинской ассоциации футбола (УАФ), после того, как определится полный состав участников других дивизионов чемпионата Украины по футболу.
Новость по темеДонецкий «Олимпик» снялся с чемпионата Украины
Комментарии
- 13 июля 2021
-
11:20
-
11:03
-
10:51
-
10:45
-
10:40
-
10:11
-
10:06
-
09:55
-
09:50
-
09:40
-
09:35
-
08:56
-
08:41
-
08:30
-
07:58
-
07:19
-
07:00
-
06:37
-
06:17
-
05:58
-
05:41
-
05:26
-
04:15
-
04:04
-
03:47
-
03:25
-
03:00
-
02:31
-
02:20
-
02:06
-
01:24
-
01:10
-
00:51
-
00:31
-
00:20
Партнерский контент