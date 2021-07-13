«Минай» продолжит играть в УПЛ, несмотря на вылет по итогам прошлого сезона

Закарпатский футбольный клуб «Минай» вернётся в украинскую Премьер-лигу, несмотря на вылет из элитного дивизиона страны по итогам сезона-2020/2021, информирует Meta-ratings.

Недавно донецкий «Олимпик» объявил о снятии с чемпионата Украины и приостановке профессиональной деятельности. Таким образом, в УПЛ освободилось одно место, которое и займёт «Минай».

Согласно сведениям источника, клубы чемпионата Украины уже дали своё добро на возвращение «Миная», который в прошлом сезоне занял последнее место в турнирной таблице. Официально данное решение будет утверждено и объявлено на одном из ближайших заседаний Украинской ассоциации футбола (УАФ), после того, как определится полный состав участников других дивизионов чемпионата Украины по футболу.