Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Минай» продолжит играть в УПЛ, несмотря на вылет по итогам прошлого сезона

«Минай» продолжит играть в УПЛ, несмотря на вылет по итогам прошлого сезона
Комментарии

Закарпатский футбольный клуб «Минай» вернётся в украинскую Премьер-лигу, несмотря на вылет из элитного дивизиона страны по итогам сезона-2020/2021, информирует Meta-ratings.

Недавно донецкий «Олимпик» объявил о снятии с чемпионата Украины и приостановке профессиональной деятельности. Таким образом, в УПЛ освободилось одно место, которое и займёт «Минай».

Согласно сведениям источника, клубы чемпионата Украины уже дали своё добро на возвращение «Миная», который в прошлом сезоне занял последнее место в турнирной таблице. Официально данное решение будет утверждено и объявлено на одном из ближайших заседаний Украинской ассоциации футбола (УАФ), после того, как определится полный состав участников других дивизионов чемпионата Украины по футболу.

Новость по теме
Донецкий «Олимпик» снялся с чемпионата Украины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021