КДК РФС больше не сможет аннулировать ошибочные жёлтые карточки, ведущие к дисквалификации

КДК РФС больше не сможет аннулировать ошибочно показанные желтые карточки, которые влекут за собой дисквалификацию футболистов на матчи Российской Премьер-Лиги. Соответствующие изменения внесены в новую редакцию дисциплинарного регламента РФС.

Так, теперь КДК не имеет права отменять решение арбитра, ошибочно показавшего жёлтую карточку, которая ведёт к автоматической дисквалификации на следующий матч.

Напомним, этот пункт был введён в экспериментальном режиме по предложению «Краснодара», изначально его поддержали многие клубы РПЛ. Но на постоянной основе данную практику решили не задействовать, исключив пункт из регламента.

Стоит отметить, что в сезоне-2020/2021 КДК несколько раз отменял ошибочные 4-е и 8-е жёлтые карточки, что позволяло игрокам избегать дисквалификаций в Российской Премьер-Лиге.