«ПСЖ» отказался от идеи подписать Лионеля Месси

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не перейдёт в «Пари Сен-Жермен», утверждает El Espanol со ссылкой на Le Parisien.



По информации источника, руководство французского клуба отказалось от идеи подписать 34-летнего футболиста на фоне информации о том, что тот скоро заключит новый контракт с «Барселоной», за которую выступает на протяжении всей карьеры. В дальнейшем парижане не намерены предпринимать попытки заполучить Лео.



Напомним, в конце июня у Месси истёк контракт с «Барселоной», однако, по всей видимости, в ближайшее время он подпишет новое соглашение с сине-гранатовыми.



На днях Лионель выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины. В финальном матче его команда переиграла Бразилию (1:0). Для Месси это первый трофей со сборной с 2008 года, когда он выиграл Олимпийские игры.

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