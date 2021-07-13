«ПСЖ» отказался от идеи подписать Лионеля Месси

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не перейдёт в «Пари Сен-Жермен», утверждает El Espanol со ссылкой на Le Parisien.
По информации источника, руководство французского клуба отказалось от идеи подписать 34-летнего футболиста на фоне информации о том, что тот скоро заключит новый контракт с «Барселоной», за которую выступает на протяжении всей карьеры. В дальнейшем парижане не намерены предпринимать попытки заполучить Лео.
Напомним, в конце июня у Месси истёк контракт с «Барселоной», однако, по всей видимости, в ближайшее время он подпишет новое соглашение с сине-гранатовыми.
На днях Лионель выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины. В финальном матче его команда переиграла Бразилию (1:0). Для Месси это первый трофей со сборной с 2008 года, когда он выиграл Олимпийские игры.
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