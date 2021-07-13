Азмун — о возможном уходе из «Зенита»: мне нравятся Германия, Италия и Англия

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун высказался о возможном уходе из «Зенита».
«Сейчас у меня контракт с «Зенитом», и я думаю только о нём. Впереди у нас матч за Суперкубок России, больше ни о чём я не думаю.
Переход в другой чемпионат? Мне нравятся Германия, Италия, Англия. Я действительно говорил, что хочу попробовать себя в других лигах, но это нормальное желание для любого спортсмена. Только так я на самом деле узнаю, перерос ли я российскую лигу.
Могу ли перейти в другой российский клуб? На сегодняшний день из «Зенита» — сто процентов нет. Я не вижу смысла. Я играю в лучшей команде России, у меня великолепные отношения с болельщиками, тренерами, руководством клуба, партнёрами. В будущем всякое может быть, но прямо сейчас — точно не уйду в другой российский клуб», — приводит слова Азмуна «Спорт-экспресс».
- 13 июля 2021
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