Азмун — о возможном уходе из «Зенита»: мне нравятся Германия, Италия и Англия

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун высказался о возможном уходе из «Зенита».

«Сейчас у меня контракт с «Зенитом», и я думаю только о нём. Впереди у нас матч за Суперкубок России, больше ни о чём я не думаю.

Переход в другой чемпионат? Мне нравятся Германия, Италия, Англия. Я действительно говорил, что хочу попробовать себя в других лигах, но это нормальное желание для любого спортсмена. Только так я на самом деле узнаю, перерос ли я российскую лигу.

Могу ли перейти в другой российский клуб? На сегодняшний день из «Зенита» — сто процентов нет. Я не вижу смысла. Я играю в лучшей команде России, у меня великолепные отношения с болельщиками, тренерами, руководством клуба, партнёрами. В будущем всякое может быть, но прямо сейчас — точно не уйду в другой российский клуб», — приводит слова Азмуна «Спорт-экспресс».