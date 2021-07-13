Деспотович заявил, что задача «Рубина» — выиграть чемпионство. Слуцкий согласился

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Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович на онлайн-встрече казанской команды с болельщиками назвал задачу на следующий сезон.

«Какая задача стоит перед командой в преддверии нового сезона? Выиграть чемпионство», — сказал серб. «Я с Деспотом полностью согласен», — подтвердил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

По итогам минувшего сезона казанский «Рубин» занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка, и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций на следующий сезон. Чемпионом страны стал «Зенит».

Ранее «Рубин» представил новую форму на сезон-2021/2022. Пресс-служба клуба в «Твиттере» опубликовала видео, в котором футболисты демонстрируют новый комплект на «Казань Арене». Форма выполнена в традиционных цветах — один из комплектов полностью зелёный, другой — красный. Также есть резервный комплект, выполненный в черно-бежевых цветах.