«Арсенал» проиграл «Хайберниану» в товарищеском матче

В товарищеском матче шотландский «Хайберниан» принимал английский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Истер Роуд» в Эдинбурге (Шотландия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 21-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Хайберниана» Мартин Бойл. На 69-й минуте нападающий Даниэль Маккей упрочил преимущество шотландской команды в счёте. Через 4 минуты главный арбитр матча назначил пенальти в ворота шотландцев, однако нападающий «Арсенала» Николя Пепе не сумел его реализовать. На 82-й минуте полузащитник Эмиль Смит сократил отставание лондонской команды в счёте.
Напомним, «Арсенал» набрал 61 очко в 38 матчах и занял восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити» (86).
- 13 июля 2021
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