Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» проиграл «Хайберниану» в товарищеском матче

«Арсенал» проиграл «Хайберниану» в товарищеском матче
Комментарии

В товарищеском матче шотландский «Хайберниан» принимал английский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Истер Роуд» в Эдинбурге (Шотландия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 21-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Хайберниана» Мартин Бойл. На 69-й минуте нападающий Даниэль Маккей упрочил преимущество шотландской команды в счёте. Через 4 минуты главный арбитр матча назначил пенальти в ворота шотландцев, однако нападающий «Арсенала» Николя Пепе не сумел его реализовать. На 82-й минуте полузащитник Эмиль Смит сократил отставание лондонской команды в счёте.

Напомним, «Арсенал» набрал 61 очко в 38 матчах и занял восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити» (86).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
13 июля 2021, вторник. 20:00 МСК
Хайберниан
Эдинбург, Шотландия
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Бойл – 21'   2:0 Mackay – 69'   2:1 Смит – 82'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021