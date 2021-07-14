Солигорский «Шахтёр» проиграл «Лудогорцу» и вылетел из квалификации Лиги чемпионов

Во втором матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов белорусский «Шахтёр» Солигорск проиграл болгарскому «Лудогорцу». Встреча проходила на стадионе «Чукарички» в Белграде (Сербия) и завершилась со счётом 0:1.

Единственный гол на 70-й минуте забил нападающий «Лудогорца» Кирилл Десподов. «Лудогорец», победивший и в первой встрече (1:0), прошёл во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, где встретится со словенской «Мурой».

Результаты других матчей квалификации Лиги чемпионов:

«Шемрок Роверс» (Ирландия) — «Слован» (Словакия) — 2:1

«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Жальгирис» (Литва) — 1:2

«Будучность» (Черногория) — ХИК (Финляндия) — 0:4

«Борац» (Босния и Герцеговина) — «ЧФР Клуж» (Румыния) — 2:1 (после д.в.)