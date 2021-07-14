Виктор Васин рассказал, что на самом деле произошло в резонансной истории со щитками

Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал, что произошло в резонансной истории с забытыми в раздевалке щитками.



«Будем честны, невозможно забыть щитки и не выйти из-за этого на поле. Это бред. В такой ситуации ты берешь щитки у соседа и выходишь.



На бровке произошло недопонимание. Идут последние минуты матча, приближается замена. Несколько игроков разминаются, и кто-то из штаба кричит: «Выходи!» Тебе ничего не слышно. Начинаются жесты пальцами: «Я? Не я, ты?» Администратор указал на соседа — тот побежал разминаться.



Я так до конца и не понял, зовут ли меня тоже или нет. Пошёл на скамейку вместе с партнером. К нему подбегает тренер, начинает давать указания. Ко мне никто не подходит — спокойно сижу. Через полминуты подбегают: «Ты чего сидишь? Переодевайся!». А партнер уже стоит в гетрах. Я бы вышел на поле, если бы не было этого правила с тремя паузами на выход игроков. По регламенту можно сделать пять замен, но на них только три паузы. Это была третья, человеку уже надо было выходить. Он вышел на поле, а тренер психанул. Понятно, у него тоже эмоции, все на нервах. «Ты не хочешь выходить? Всё, сиди там», — может, он так для себя подумал.



Потом Гончаренко отшутился на пресс-конференции, но он это сказал до разговора со мной. Он не разбирался в этой ситуации, сразу пошел к журналистам. Ответил шаблонно, больше чтобы отстали. Пресса за это зацепилась, начали раздувать повсюду. Ну невозможно забыть щитки и не выйти не поле» — цитирует Васина Sport24.



Васин играет за ЦСКА с 2011 года, ранее он выступал за «Спартак» Нальчик. В сезоне-2020/2021 он провёл за армейцев 17 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Новый контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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