Васин: за несколько месяцев до конца прошедшего сезона думал закончить с футболом

Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал, что уже задумывался над завершением профессиональной карьеры.



«Местами казалось, что уже всё, надо заканчивать — здоровье не позволяло играть совсем. Далеко за примером ходить не надо: за несколько месяцев до конца прошедшего сезона было такое состояние, что я уже задумывался о том, чтобы закончить с футболом. Всё меняется буквально за месяц: как в одну, так и в другую сторону», — цитирует Васина Sport24.



Васин играет за ЦСКА с 2011 года, ранее он выступал за «Спартак» Нальчик. В сезоне-2020/2021 он провёл за армейцев 17 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Новый контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.