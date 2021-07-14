Васин: за несколько месяцев до конца прошедшего сезона думал закончить с футболом
Поделиться
Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал, что уже задумывался над завершением профессиональной карьеры.
«Местами казалось, что уже всё, надо заканчивать — здоровье не позволяло играть совсем. Далеко за примером ходить не надо: за несколько месяцев до конца прошедшего сезона было такое состояние, что я уже задумывался о том, чтобы закончить с футболом. Всё меняется буквально за месяц: как в одну, так и в другую сторону», — цитирует Васина Sport24.
Васин играет за ЦСКА с 2011 года, ранее он выступал за «Спартак» Нальчик. В сезоне-2020/2021 он провёл за армейцев 17 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Новый контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Новость по темеВ. Березуцкий заявил, что травмы — единственная проблема Васина
Комментарии
- 14 июля 2021
-
10:10
-
10:10
-
09:49
-
09:46
-
09:30
-
09:30
-
08:46
-
08:45
-
08:01
-
07:31
-
06:41
-
06:21
-
05:34
-
05:16
-
04:56
-
04:43
-
04:02
-
03:36
-
01:48
-
01:22
-
00:58
-
00:55
-
00:29
-
00:27
- 13 июля 2021
-
23:50
-
23:43
-
23:19
-
23:14
-
23:10
-
22:48
-
22:44
-
22:36
-
22:32
-
22:14
-
22:07
Партнерский контент