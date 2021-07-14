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Васин: за несколько месяцев до конца прошедшего сезона думал закончить с футболом

Васин: за несколько месяцев до конца прошедшего сезона думал закончить с футболом
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Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал, что уже задумывался над завершением профессиональной карьеры.

«Местами казалось, что уже всё, надо заканчивать — здоровье не позволяло играть совсем. Далеко за примером ходить не надо: за несколько месяцев до конца прошедшего сезона было такое состояние, что я уже задумывался о том, чтобы закончить с футболом. Всё меняется буквально за месяц: как в одну, так и в другую сторону», — цитирует Васина Sport24.

Васин играет за ЦСКА с 2011 года, ранее он выступал за «Спартак» Нальчик. В сезоне-2020/2021 он провёл за армейцев 17 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Новый контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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