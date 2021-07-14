ЦСКА и «Нижний Новгород» проведут товарищеский матч перед стартом РПЛ
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19 июля ЦСКА и «Нижний Новгород» проведут товарищеский матч, сообщает пресс-служба новичка Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в Москве.
Напомним, ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и не пробился в еврокубковые турниры. В последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/2002. Сегодня, 14 июля, красно-синие завершают второй тренировочный сбор, который проходит в Австрии.
«Нижний Новгород» занял третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, но вышел в Российскую Премьер-Лигу, поскольку финишировавший вторым «Оренбург» не прошёл лицензирование из-за несоответствия домашнего стадиона критериям высшей лиги.
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