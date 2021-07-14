Константин Зырянов: немного завидую Михайлову. В «Шальке» он получит классный опыт

Старший тренер молодёжной команды «Зенита» Константин Зырянов отреагировал на переход 18-летнего воспитанника академии клуба Ярослава Михайлова в «Шальке-04».



«Это очень хороший шаг и для Михайлова, и для «Зенита» – молодой футболист в 18 лет переходит в «Шальке». Могу судить по себе, потому что я на сборах играл против команд второй Бундеслиги – там уровень очень серьёзный. Ярославу будет там непросто. Могу пожелать только упорно трудиться, потому что все данные, чтобы стать хорошим футболистом, заиграть в российском чемпионате или даже перейти из второй Бундеслиги в первую, у него есть.



Другая страна, другой язык — с моей точки зрения это классный опыт. Я ему даже по-хорошему немного завидую. В 18 лет он спокойно может выучить немецкий язык: это огромнейший плюс для него и для его карьеры.



Молодёжный футбол таков, что сейчас футболист показывает хороший футбол, а через год может потеряться и нигде не играть. К этому надо очень тонко подходить: как мы помним, через молодёжный состав прошло огромное количество футболистов, которым пророчили отличное будущее. Но сейчас не могу даже найти команду, где эти футболисты играют. Поэтому могу пожелать Ярославу только трудолюбия, успехов и чуточку везения!» – сказал Зырянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.