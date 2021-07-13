«Зенит» объявил о переходе 18-летнего полузащитника в «Шальке-04»

Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов проведёт следующий сезон в немецком «Шальке-04», сообщает пресс-служба питерского клуба.
18-летний воспитанник академии «Зенита» будет выступать за немецкий клуб на правах аренды. «Зенит» и «Шальке-04» заключили арендное соглашение, рассчитанное на один сезон. «Зенит» желает удачи и дальнейшего прогресса Ярославу в составе «Шальке-04»! — говорится в сообщении пресс-службы.
В предыдущем сезоне Ярослав Михайлов выступал за молодёжную команду «Зенита». На его счету 19 матчей в молодёжной лиге и 6 матчей в ЮФЛ-1. С июня Михайлов находился на просмотре в основной команде «Шальке-04», а 3 июля вышел в стартовом составе в товарищеском матче гельзенкирхенцев с «Зенитом».
В минувшем сезоне «Шальке» вылетел из Бундеслиги, и в новой кампании будет выступать во второй Бундеслиге.
- 13 июля 2021
-
20:46
-
20:32
-
20:25
-
20:08
-
20:02
-
19:47
-
19:40
-
19:27
-
19:22
-
19:13
-
19:04
-
18:44
-
18:43
-
18:23
-
18:16
-
18:04
-
17:55
-
17:50
-
17:48
-
17:43
-
17:30
-
17:25
-
17:24
-
17:01
-
16:53
-
16:40
-
16:39
-
16:16
-
16:11
-
16:03
-
15:33
-
15:18
-
15:14
-
15:10
-
15:06