«Зенит» объявил о переходе 18-летнего полузащитника в «Шальке-04»

Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов проведёт следующий сезон в немецком «Шальке-04», сообщает пресс-служба питерского клуба.



18-летний воспитанник академии «Зенита» будет выступать за немецкий клуб на правах аренды. «Зенит» и «Шальке-04» заключили арендное соглашение, рассчитанное на один сезон. «Зенит» желает удачи и дальнейшего прогресса Ярославу в составе «Шальке-04»! — говорится в сообщении пресс-службы.

В предыдущем сезоне Ярослав Михайлов выступал за молодёжную команду «Зенита». На его счету 19 матчей в молодёжной лиге и 6 матчей в ЮФЛ-1. С июня Михайлов находился на просмотре в основной команде «Шальке-04», а 3 июля вышел в стартовом составе в товарищеском матче гельзенкирхенцев с «Зенитом».

В минувшем сезоне «Шальке» вылетел из Бундеслиги, и в новой кампании будет выступать во второй Бундеслиге.