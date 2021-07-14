Андрей Аршавин: у менеджмента «Шальке» позитивный настрой. Михайлов будет играть

Директор департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход 18-летнего воспитанника академии клуба Ярослава Михайлова в «Шальке-04».
«После приезда его позитивно оценил тренер и сказал, что он нужен. Нам это озвучил Рувен Шрёдер – спортивный директор «Шальке». Но в целом мы встречались со всем менеджментом «Шальке». Они сказали, что да, позитивный настрой, он будет играть. У нас не было цели просто так его туда отправить ради того, чтобы он там был – у нас есть цель, чтобы он играл.
За «Шальке»-2 он не имеет права выступать по регламенту в любом случае. Но даже если бы мог – мы бы его туда не отправляли, тогда бы он у нас остался. Нам интересно, чтобы он играл за главную команду «Шальке».
Как говорит сам Ярослав и представители клуба, его знания английского вполне достаточно, чтобы он понимал и его понимали – он максимально комфортно себя там почувствовал с первого дня. Он рад тому, что он находится там, они – тому, что он показывает на тренировках и в играх», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
- 14 июля 2021
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