Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин: у менеджмента «Шальке» позитивный настрой. Михайлов будет играть

Андрей Аршавин: у менеджмента «Шальке» позитивный настрой. Михайлов будет играть
Аудио-версия:
Комментарии

Директор департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход 18-летнего воспитанника академии клуба Ярослава Михайлова в «Шальке-04».

«После приезда его позитивно оценил тренер и сказал, что он нужен. Нам это озвучил Рувен Шрёдер – спортивный директор «Шальке». Но в целом мы встречались со всем менеджментом «Шальке». Они сказали, что да, позитивный настрой, он будет играть. У нас не было цели просто так его туда отправить ради того, чтобы он там был – у нас есть цель, чтобы он играл.

За «Шальке»-2 он не имеет права выступать по регламенту в любом случае. Но даже если бы мог – мы бы его туда не отправляли, тогда бы он у нас остался. Нам интересно, чтобы он играл за главную команду «Шальке».

Как говорит сам Ярослав и представители клуба, его знания английского вполне достаточно, чтобы он понимал и его понимали – он максимально комфортно себя там почувствовал с первого дня. Он рад тому, что он находится там, они – тому, что он показывает на тренировках и в играх», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Новость по теме
Константин Зырянов: немного завидую Михайлову. В «Шальке» он получит классный опыт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021