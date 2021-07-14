«ПСЖ» разгромил «Ле-Ман»
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«Пари Сен-Жермен» одержал победу в товарищеском матче с «Ле-Маном». Встреча прошла на стадионе «Жорж Лефевр» в Сен-Жермен-ан-Ле (Франция) и завершилась со счётом 4:0.
Парижане вышли вперёд уже на 12-й минуте благодаря точному удару нападающего Мауро Икарди. На 35-й минуте преимущество «ПСЖ» удвоил полузащитник Исмаэль Гарби. Под занавес встречи столичная команда довела счёт до разгромного. Сначала на 87-й минуте забил хавбек Бандиугу Фадига, а затем на 2-й компенсированной — полузащитник Ксави Симонс.
«ПСЖ» в минувшем сезоне упустил титул чемпиона Франции — первое место сенсационно занял «Лилль». Также парижский коллектив завоевал национальный Кубок и добрался до полуфинала Лиги чемпионов. где проиграл «Манчестер Сити».
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