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«ПСЖ» разгромил «Ле-Ман»

«ПСЖ» разгромил «Ле-Ман»
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«Пари Сен-Жермен» одержал победу в товарищеском матче с «Ле-Маном». Встреча прошла на стадионе «Жорж Лефевр» в Сен-Жермен-ан-Ле (Франция) и завершилась со счётом 4:0.

Парижане вышли вперёд уже на 12-й минуте благодаря точному удару нападающего Мауро Икарди. На 35-й минуте преимущество «ПСЖ» удвоил полузащитник Исмаэль Гарби. Под занавес встречи столичная команда довела счёт до разгромного. Сначала на 87-й минуте забил хавбек Бандиугу Фадига, а затем на 2-й компенсированной — полузащитник Ксави Симонс.

«ПСЖ» в минувшем сезоне упустил титул чемпиона Франции — первое место сенсационно занял «Лилль». Также парижский коллектив завоевал национальный Кубок и добрался до полуфинала Лиги чемпионов. где проиграл «Манчестер Сити».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
14 июля 2021, среда. 12:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Ле-Ман
Ле-Ман, Франция
1:0 Икарди – 12'   2:0 Гарби – 35'   3:0 Фадига – 87'   4:0 Симонс – 90+1'
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