Гендиректор «Рубина»: уход Старфельта не связан с потенциальным уходом Кварацхелии

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал уход защитника Карла Старфельта.

«Уход Старфельта никак не связан с потенциальным уходом Хвичи. Ждать ли ещё трансферов? Почему нет? Мы всегда готовы», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

«Селтик» и «Рубин» договорились о трансфере Карла за € 5 млн, переговоры завершены. Условия контракта со Старфельтом также уже согласованы. В ближайшее время о переходе должны объявить официально.

Старфельт — воспитанник шведского клуба «Броммапойкарна». В 2017 году защитник перешёл в «Гётеборг», а в 2019 году присоединился к «Рубину». В минувшем сезоне защитник провёл 29 матчей, в которых забил три гола. Его контракт с казанцами действует до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает шведского игрока в € 3 млн.