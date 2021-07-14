Гендиректор «Рубина»: не хочу, чтобы Слуцкий уходил в сборную России

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказал мнение о возможном назначении Леонида Слуцкого в сборную России.
«У меня нет кандидатуры на пост главного тренера сборной. Я бы хотел, чтобы человек был компетентным. Бердыев? Почему нет? Но необязательно — наш или иностранец. Главное, чтобы это был хороший тренер. Не знаю, готов ли Бердыев, не обсуждали с ним. Я был бы не против. Другое дело, что каждый должен программу предоставить. Я не хочу, чтобы Слуцкий уходил. У нас долгосрочный проект, мы много сил тратим. Будет какое-то предложение, будем думать», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Сообщалось, что тренеры клубов Российской Премьер-Лиги отказались возглавить сборную России. РФС вёл переговоры с Сергеем Семаком, Валерием Карпиным и Леонидом Слуцким, но специалисты ответили отказом.
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