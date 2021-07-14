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Клеймёнов: Федун многие болевые точки обозначил. Нужно многое сделать, чтобы футбол зажил

Клеймёнов: Федун многие болевые точки обозначил. Нужно многое сделать, чтобы футбол зажил
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Замгендиректора Первого канала Кирилл Клеймёнов, ставший членом совета директоров «Спартака», прокомментировал результат матча с «Рубином» (4:0) и выступление сборной России на Евро.

«Слышал выкрики футболистов, было любопытно. Это единственное, от чего можно получить удовольствие на пустом стадионе. Я не пресс-атташе команды. Каждый должен выполнять свои функции. Я не вступал в полемику с комментаторами и сейчас не хочу. Многих знаю лично, всегда есть что обсудить. Дискуссию на эту тему я точно не открываю. Но, как спартаковскому болельщику, который видел много матчей — мне есть что вспомнить на эту тему.

Я видел доли просмотров ключевых матчей Евро зрителями — они отличные. Если ориентироваться на MediaHeals, то это было больше 40%. Это хорошие цифры. Футбол такого качества интересен аудиторий. Здесь нет никаких сомнений. Даже когда не играла национальная сборная, когда мы не рубились с Данией — телеканалы получали очень хорошие цифры. Это касается и игр украинской команды, и полуфиналы, и финал. Нет ощущения, что мы в этом смысле нефутбольная страна. Просто он должен быть здесь качественным. Леонид Федун многие болевые точки обозначил. Нужно много чего сделать, чтобы футбол здесь задышал и зажил», — передаёт слова Клеймёнова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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