Уремович: «Рубин» допустил много ошибок в матче со «Спартаком», надо их исправлять

Защитник и капитан «Рубина» Филип Уремович прокомментировал результат матча предсезонного турнира со «Спартаком» (0:4).
«Игра в первом тайме была ровная: и у нас, и у них были моменты. Во втором тайме «Спартак» забил три быстрых гола, поэтому такой итоговый счёт. Конечно, всегда тяжело проигрывать. Для нас каждое поражение тяжёлое, но надо справляться. У команды много ошибок, надо их исправлять. Чемпионат очень близко, поэтому надо лучше подготовиться к первой игре.
Не знаю, почему команда развалилась в первом тайме. Иногда бывает такое, что всё идёт в игре. Вот в эти 7-8 минут у «Спартака» всё шло, где-то повезло. Каждый момент, каждый удар заканчивался голом. Конечно, я могу только похвалить соперника, они были лучше. Это поражение разозлит, мобилизует команду. Игра „Рубина“ в следующем матче со „Спартаком“ будет лучше», — приводит слова Уремовича пресс-служба «Рубина».
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