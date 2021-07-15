«Манчестер Юнайтед» представил новую домашнюю форму. Её сделали в ретростиле

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового домашнего комплекта игровой формы, в котором команда выступит в сезоне-2021/2022.
Экипировка выполнена в традиционных для клуба красном и белом цветах и сделана в ретростиле. Она вдохновлена 1960-ми годами. Воротник, манжеты и шорты — белые, на футболке присутствуют еле заметные вертикальные полосы. Техническим спонсором «красных дьяволов» является немецкая фирма adidas.
Фото: Официальный сайт ФК «Манчестер Юнайтед»
В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступив «Манчестер Сити». В Лиге чемпионов команда не сумела пробиться в плей-офф, но, заняв третье место в группе, оказалась в Лиге Европы, где дошла до финала. В решающем матче манкунианцы уступили «Вильярреалу» в серии пенальти.
- 15 июля 2021
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