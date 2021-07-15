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Маринато Гильерме рассказал, что значит быть капитаном

Маринато Гильерме рассказал, что значит быть капитаном
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Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме высказался о своей роли капитана железнодорожников.

«Капитан — это огромная ответственность и великая честь. Мотивации больше с каждым днём, тебя ничто не должно сломить. Уверенность, ответственность и доверие всей команды — вот что важно. Ты в ответе за своих парней. На поле и за его пределами. Ты должен быть примером, лидером, победителем и капитаном.

Я всегда говорю, что капитан команды — это не только тот, кто надевает повязку. У нас есть опытные ребята, которые давно здесь. Мы знаем, как важно играть за эту команду. Я здесь уже давно и надеюсь, что все игроки, кто появится, тоже будут настроены так. Мы уже четвёртый год подряд в топ-3 и должны это продолжать», — сказал Гильерме на онлайн-встрече с болельщиками «Локомотива».

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