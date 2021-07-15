Евгений Гинер получил приз от РФС за вклад в развитие футбола

Президент ЦСКА Евгений Гинер был признан Российским футбольным союзом лучшим в номинации «За вклад в развитие футбола».
Евгений Гинер является президентом армейцев уже 20 лет. За время его правления клуб завоевал шесть чемпионств, по семь Кубков и Суперкубков, а также первым среди российских клубов выиграл престижный европейский турнир — Кубок УЕФА. В этот период был построен новый домашний стадион ЦСКА. В феврале Гинер был избран вице-президентом РФС наряду с Игорем Каменским, Сергеем Прядкиным, Еленой Илюхиной и Денисом Соловьёвым.
Российский футбольный союз также назвал лучшего футболиста и лучшего молодого игрока Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021. Лучшим футболистом признан иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Приз «Надежда», который вручается лучшему игроку до 21 года, получил полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян.
- 15 июля 2021
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