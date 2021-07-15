Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Божович: не видел поводов для увольнения Черчесова. Проблема не в нём

Божович: не видел поводов для увольнения Черчесова. Проблема не в нём
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер «Амкара» и московского «Динамо» Миодраг Божович высказал мнение об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

«Не видел поводов для увольнения Черчесова, на него было очень большое давление. Это неправильное решение, я бы оставил его во главе команды. Черчесов мог бы быть полезен сборной, проблема не конкретно в нём. Помните, с каким восхищением говорили о Черчесове, как его любили и поднимали до небес, а после одного неудачного выступления стали поливать грязью. Очень трудно работать в сборной под таким давлением», — цитирует Божовича Sport24.

Об отставке Черчесова было объявлено 8 июля. На чемпионате Европы — 2020 сборная России заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям.

Новость по теме
Глава РФС подтвердил, что Черчесов отказался от неустойки после ухода из сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021