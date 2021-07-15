Божович: не видел поводов для увольнения Черчесова. Проблема не в нём

Бывший тренер «Амкара» и московского «Динамо» Миодраг Божович высказал мнение об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.



«Не видел поводов для увольнения Черчесова, на него было очень большое давление. Это неправильное решение, я бы оставил его во главе команды. Черчесов мог бы быть полезен сборной, проблема не конкретно в нём. Помните, с каким восхищением говорили о Черчесове, как его любили и поднимали до небес, а после одного неудачного выступления стали поливать грязью. Очень трудно работать в сборной под таким давлением», — цитирует Божовича Sport24.

Об отставке Черчесова было объявлено 8 июля. На чемпионате Европы — 2020 сборная России заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям.