Глава РФС подтвердил, что Черчесов отказался от неустойки после ухода из сборной России

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков подтвердил информацию, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался от выплаты неустойки при отставке.



«Черчесов отказался от неустойки. Я подтверждаю», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что Черчесов отказался от компенсации в размере € 5 млн. Именно эта сумма была прописана в контракте тренера за досрочное расторжение соглашения.



Об отставке Черчесова было объявлено 8 июля. На чемпионате Европы — 2020 сборная России заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям.