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Глава РФС подтвердил, что Черчесов отказался от неустойки после ухода из сборной России

Глава РФС подтвердил, что Черчесов отказался от неустойки после ухода из сборной России
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков подтвердил информацию, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался от выплаты неустойки при отставке.

«Черчесов отказался от неустойки. Я подтверждаю», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Черчесов отказался от компенсации в размере € 5 млн. Именно эта сумма была прописана в контракте тренера за досрочное расторжение соглашения.

Об отставке Черчесова было объявлено 8 июля. На чемпионате Европы — 2020 сборная России заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям.

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