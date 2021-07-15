В Гане забили шедевральный гол со своей половины поля. Видео
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В матче чемпионата Ганы «Эльмина Шаркс» — «Легион Ситис» был забит потрясающий гол с центра поля, видеозапись которого вызвала немало восторга у пользователей социальных сетей по всему миру.
Резонансное взятие ворот произошло за несколько минут до финального свистка. Полузащитник «Эльмина Шаркс» Джеймс Бисуе выиграл единоборство в центре поля и принял авантюрное решение – пробить по воротам. Игрок, находясь на своей половине поля, нанёс удар, который впоследствии оказался результативным. Голкипер слишком далеко вышел из ворот и не смог парировать этот выстрел.
Футболисты «Эльмина Шаркс» достаточно ярко отпраздновали этот гол, а финальный свисток арбитра зафиксировал победу «акул» со счётом 2:0.
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