В Гане забили шедевральный гол со своей половины поля. Видео

В матче чемпионата Ганы «Эльмина Шаркс» — «Легион Ситис» был забит потрясающий гол с центра поля, видеозапись которого вызвала немало восторга у пользователей социальных сетей по всему миру.

Резонансное взятие ворот произошло за несколько минут до финального свистка. Полузащитник «Эльмина Шаркс» Джеймс Бисуе выиграл единоборство в центре поля и принял авантюрное решение – пробить по воротам. Игрок, находясь на своей половине поля, нанёс удар, который впоследствии оказался результативным. Голкипер слишком далеко вышел из ворот и не смог парировать этот выстрел.

Футболисты «Эльмина Шаркс» достаточно ярко отпраздновали этот гол, а финальный свисток арбитра зафиксировал победу «акул» со счётом 2:0.