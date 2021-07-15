Агент Барриоса: в топ-лигах лишь 12 клубов, которые потянут покупку и зарплату Вильмара

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса, высказался по поводу возможного переезда своего подопечного в один из европейских топ-чемпионатов.
«Он игрок, который заслуживает всего самого лучшего. Его переход в другой клуб возможен, но это будет непросто. В топ-чемпионатах есть лишь 12 клубов, которые могли бы позволить себе его покупку и зарплату. Давайте помнить, что сейчас он играет за «Зенит» – сильный и, возможно, самый экономически устойчивый клуб за пределами топ-лиг. Я убеждаю его, что «Зенит» может быть более интересным вариантом, чем многие команды из Англии, Испании, Италии и Германии», — приводит слова Поссо Caracol.
В прошедшем сезоне чемпионата России Барриос принял участие в 33 встречах за сине-бело-голубых, в которых отметился одной голевой передачей. Его трансферная стоимость оценивается в € 15 млн, а контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2023 года.
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