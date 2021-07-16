Карасёв: на топ-матче РПЛ работать сложнее, чем в плей-офф Евро

42-летний российский судья Сергей Карасёв сравнил работу на встречах Российской Премьер-Лиги и Евро-2020.
«Если на матче «Спартак» — «Зенит» произойдёт странная ситуация и не спасёт VAR — страшно представить, какими последствиями это может обернуться для арбитра. Так как я живу в России, то сложнее работать на топ-матче нашего чемпионата.
Почему за работу на Евро благодарят, а за РПЛ предъявляют? За последние годы люди видят, что мы судим матчи Лиги чемпионов, и относятся по-другому. К тому же я иду на контакт с прессой, рассказываю о себе, зрители могут узнать меня совершенно с другой, непрофессиональной стороны. Ни разу не было, чтобы, встретив человека на улице, я получил от него гневные возмущения о работе. Наоборот, подходят с вопросом: «Здравствуйте, Сергей Геннадьевич, можно с вами сфотографироваться?» Знают моё отчество!
Где комфортнее работать? На Евро комфортнее тем, что это огромный турнир. Праздник, на который хотят попасть все: от болельщиков до судей. Нельзя сравнивать чемпионат России с чемпионатом Италии, а Испанию — с Англией. В каждой стране есть своя специфика. Всё лучшее, что есть в европейском футболе, сконцентрировано именно в международном турнире. Поэтому Евро — это кайф, это хороший рок», — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
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