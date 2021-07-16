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Аргентинский форвард «Енисея» перешёл в клуб из Австралии

Аргентинский форвард «Енисея» перешёл в клуб из Австралии
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28-летний аргентинский нападающий красноярского «Енисея» Хуан Эдуардо Лескано стал игроком австралийского «Брисбен Роар». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба в «Инстаграме».

Футболист подпишет двухлетний контракт с клубом из Австралии, а «Енисей» получит компенсацию за трансфер игрока, сумма которой не разглашается, а также процент с будущей продажи.

Всего в Красноярске нападающий провел 117 официальных матчей, в которых забил 30 мячей и отдал 5 результативных передач. Ранее в России он также выступал в составе махачкалинского «Анжи» и хабаровского «СКА». Игроком «Енисея» Лескано стал летом 2016 года, а свою карьеру он начинал в академии «Ливерпуля», после чего оказался в молодёжной системе мадридского «Реала», а затем на правах свободного агента подписал контракт со швейцарским «Лугано».

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